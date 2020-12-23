Нацрада з питань телебачення та радіомовлення оголосила попередження компанії "НАШ 365". Телеканал 19 грудня протягом 50 хвилин транслював частину пресконференції Володимира Путіна.

Нацрада провела виїзну перевірку телеканалу

Через це проводили позапланову виїзну перевірку каналу у Києві. На засіданні 23 грудня Нацрада вирішила оголосити "НАШ" попередження. Про це інформує пресслужба регулятора.

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ЗМІ не дотримався Закону України "Про телебачення та радіомовлення" – щодо подання об'єктивної інформації.

Транслювали пресконференцію глави Кремля 19 грудня з 13:08 до 13:59.

Крім того, одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик міста Києва, титрована: "Нацкорпус перекрив Хрещатик". Також пресконференція супроводжувалася плашками з цитатами Володимира Путіна, які не відповідали змісту пресконференції у зазначеному відрізку часу,

– зазначили у Нацраді.

В ефірі лунала інформація про боротьбу Росії зі світовим тероризмом, недоцільність санкцій світу проти Москви, досягнення російського оборонного комплексу, позицію Кремля щодо Сирії, Лівії та частини України.

Для балансу не подали коментарів експертів

Фахівці зазначили, що уся подана інформація мала однобічний та пропагандистський характер. Не було ані збалансованих коментарів громадськості, ані експертів та гостей студії після завершення трансляції.

Зверніть увагу! Впродовж місяця з часу оголошення попередження компанія "НАШ 365" має привести свою діяльність відповідно до вимог українського законодавства.