Український телеканал "Дом" почав мовлення на окупованих Росією територіях

Державний канал "Дом" з 1 березня почав мовити на окупованих Росією територіях України. Переглянути його можуть як на Донбасі, так і в Криму.

"Дом" вже доступний для жителів Донецька, Макіївки, Горлівки, Судака, Євпаторії, Сімферополя та інших окупованих міст. Вдалося це через покращення технічних характеристик та збільшення передавачів.

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Канал мовить на окупованих територіях

Від 1 березня ми почали мовлення через супутник Astra, а також збільшили кількість передавачів аналогового та цифрового сигналу вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Завдяки цьому "Дом" бачать майже всі міста тимчасово окупованих територій,

– повідомив шефредактор телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

На сайті телеканалу зазначили: отримують повідомлення від жителів Донбасу і Криму, які вже можуть увімкнути цей канал у себе вдома. Вони зазначають: супутниковий сигнал якісний, а картинка на екранах – "чудова".

Окрім того, завдяки супутниковому мовленню телеканал тепер доступний і на підпорядкованій Україні території.

Як налаштувати канал "Дом"

Для того, щоб налаштувати телеканал "Дом" на супутнику, необхідно ввести такі базові параметри:

супутниковий ретранслятор – ASTRA-4A;

орбітальна позиція – 5° сх. д.;

частота прийому – 12130 МГц;

символьна швидкість – 27500 Ксимв./сек.;

коефіцієнт корекції помилок (FEC) – ¾;

поляризація – вертикальна;

стандарт мовлення – DVB-S, MPEG-2;

умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді.

Що відомо про телеканал "Дом"

Джерело: Вікіпедія