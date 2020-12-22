У канадському Юконі знайшли мумію молодої самки вовка. Вона перебувала у вічній мерзлоті протягом 57 000 років.

У Канаді знайшли мумію маленької вовчиці

Муміфіковану сіру вовчицю виявив золотошукач під час розкопок вічної мерзлоти в канадському Юконі. Про це повідомляє Science Alert.

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За словами науковиці Джулі Мічен, мумія – найповніший зразок вовка, який коли-небудь знаходили в льодовиковий період.

Усі її м’які тканини, її волосся, її шкіра, навіть її маленький носик все ще там,

– зазначила Мічен.

Кілька типів аналізів, зокрема радіовуглецеве датування, відбір зразків ДНК і вимірювання рівнів різних ізотопів кисню, допомогли дізнатися, коли тварина померла.

Рентгенівські знімки скелета та зубів свідчать, що вовчиці, яку назвали Жур, передчасно не стало у віці 7 тижнів.



У Канаді виявили мумію древньої вовчиці / Фото Government of Yukon

Чому ця знахідка важлива

Мумія особливо важлива для дослідників, бо її знайшли в Північній Америці.

"Ці типи зразків можуть бути досить поширені в Сибіру, але до них набагато важче дістатися", – уточнила Мічен.

До останків було набагато простіше отримати доступ і вивчити. Крім того, вони надали рідкісну можливість дізнатися про походження північноамериканських вовків.

Мічен з колегами реконструювала мітохондріальний геном Жур. Науковці виявили схожість як з Берінгійськими вовкам – вимерлою групою, яка жила в стародавньому Юконі та на Алясці, так і з російськими сірими вовками.

Чим харчувалися давні вовки

Дізналися дослідники і що їли вовки льодовикового періоду.

Коли я дивилася на рентгенівські знімки і бачила її кишечник, це викликало у мене хвилювання. Я ніколи раніше не бачила кишечника віком 57 000 років,

– розповіла Мічен.

Аналіз кісток свідчить, що Жур харчувалася в основному рибою.

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Що науковці не розуміють

Одна з найбільших загадок – як тварину муміфікували та чому залишилася лише вона. Дослідники припускають, що вона загинула, коли її лігво впало на неї.

Це пояснює, чому рештки добре збереглися, тому що вони були миттєво поховані в холодному, сухому та герметичному середовищі. Однак виникає питання: де решта членів її сім'ї.



У вічній мерзлоті вона перебувала протягом 57 000 років / Фото Government of Yukon