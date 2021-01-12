У Канаді колишній астронавт очолив МЗС: що про нього відомо
В уряді Джастіна Трюдо 12 січня оголосили кадрові зміни. Міністром закордонних справ Канади призначили Марка Гарно, колишнього астронавта та військового.
Він очолював міністерство з питань транспорту. Про це мовиться на сайті прем'єра Канади, повідомляє CBC.
До теми Канада планує заснувати стипендію у пам'ять жертв авіатрощі літака МАУ
Серед його досягнень на попередній посаді – створення та просування Плану із захисту океану та підтримку ініціативи безпечного неба. Мовиться про покращення безпеки польотів у зонах конфлікту.
Починаючи з його (Гарно – 24 канал) кар'єри астронавта і продовжуючи роботою в уряді, міністр Гарно завжди був потужним голосом Канади у світі,
– зауважили у пресслужбі Трюдо.
Водночас у повідомленні, розміщеному на сайті прем'єра Канади, мовиться, що міністр Гарно принесе досвід, отриманий під час роботи з міжнародними партнерами щодо розслідування катастрофи рейсу МАУ PS 752.
Також у пресслужбі звернули увагу на досвід Марка Гарно як керівника Комітету кабінету з відносин Канади й США до свого нового портфоліо.
Що відомо про Марка Гарно
- Призначений очільник МЗС Канади – перший астронавт країни, зокрема учасник 3 місій NASA та екскерівник Канадського космічного агентства.
- Марк Гарно пішов у політику з 2006 року. Він обіймав посаду очільника міністерства транспорту з кінця 2015 року.
Поділитися новиною