В уряді Джастіна Трюдо 12 січня оголосили кадрові зміни. Міністром закордонних справ Канади призначили Марка Гарно, колишнього астронавта та військового.

Він очолював міністерство з питань транспорту. Про це мовиться на сайті прем'єра Канади, повідомляє CBC.

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Серед його досягнень на попередній посаді – створення та просування Плану із захисту океану та підтримку ініціативи безпечного неба. Мовиться про покращення безпеки польотів у зонах конфлікту.

Починаючи з його (Гарно – 24 канал) кар'єри астронавта і продовжуючи роботою в уряді, міністр Гарно завжди був потужним голосом Канади у світі,

– зауважили у пресслужбі Трюдо.

Водночас у повідомленні, розміщеному на сайті прем'єра Канади, мовиться, що міністр Гарно принесе досвід, отриманий під час роботи з міжнародними партнерами щодо розслідування катастрофи рейсу МАУ PS 752.

Також у пресслужбі звернули увагу на досвід Марка Гарно як керівника Комітету кабінету з відносин Канади й США до свого нового портфоліо.

Зверніть увагу! Франсуа-Філіп Шампань, попередній керівник міністерства закордонних справ Канади, стане міністром інновацій, науки та промисловості.

Що відомо про Марка Гарно