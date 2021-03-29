Канада ввела нові санкції через окупований Крим: хто потрапив під обмеження

Джерело:сайт уряду Канади
Проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб Канада ввела нові санкції. Усі вони пов'язані з окупованим Кримом і забезпечують у ньому економічну діяльність.
Санкції вводять заборону для осіб і компаній на торгівлю активами. Особам у Канаді та канадійцям за межами країни заборонили здійснювати торгівлю будь-яким майном цих осіб або надавати їм фінансові послуги.
Тим часом У Кремлі відреагували на санкції проти російських новинних сайтів
Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно у супровідному повідомленні до санкцій зазначив: країна продовжує закликати Росію припинити незаконну окупацію. Також Канада закликає припинити терор у Криму і відпустити політичних в'язнів.
Сьогоднішнє оголошення підтримує непохитну прихильність Канади до суверенітету України та її народу, який продовжує наполегливо захищати свої права проти агресивних дій Росії,
– зазначив Гарно.