Канада ввела нові санкції через окупований Крим: хто потрапив під обмеження

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Джерело:

сайт уряду Канади

Проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб Канада ввела нові санкції. Усі вони пов'язані з окупованим Кримом і забезпечують у ньому економічну діяльність.

Санкції вводять заборону для осіб і компаній на торгівлю активами. Особам у Канаді та канадійцям за межами країни заборонили здійснювати торгівлю будь-яким майном цих осіб або надавати їм фінансові послуги.

Тим часом У Кремлі відреагували на санкції проти російських новинних сайтів

Чому Канада ввела санкції

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно у супровідному повідомленні до санкцій зазначив: країна продовжує закликати Росію припинити незаконну окупацію. Також Канада закликає припинити терор у Криму і відпустити політичних в'язнів.

Сьогоднішнє оголошення підтримує непохитну прихильність Канади до суверенітету України та її народу, який продовжує наполегливо захищати свої права проти агресивних дій Росії,
– зазначив Гарно.

Хто опинився у списку санкцій Канади

  • Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;
  • Глава "Мостотрест" Леонід Риженкін;
  • ВАТ "Ленпромтранспроект";
  • ФГУП "Кримська залізниця";
  • "Кримська перша страхова компанія";
  • ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".

Інші санкції Канади

  • 24 березня Канада ввела інший пакет санкцій. Він стосується чиновників Росії і пов'язаний з отруєнням Навального.
  • До нього потрапили 9 осіб, зокрема директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко.