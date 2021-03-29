Канада ввела нові санкції через окупований Крим: хто потрапив під обмеження
Проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб Канада ввела нові санкції. Усі вони пов'язані з окупованим Кримом і забезпечують у ньому економічну діяльність.
Джерело:сайт уряду Канади
Санкції вводять заборону для осіб і компаній на торгівлю активами. Особам у Канаді та канадійцям за межами країни заборонили здійснювати торгівлю будь-яким майном цих осіб або надавати їм фінансові послуги.
Тим часом У Кремлі відреагували на санкції проти російських новинних сайтів
Чому Канада ввела санкції
Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно у супровідному повідомленні до санкцій зазначив: країна продовжує закликати Росію припинити незаконну окупацію. Також Канада закликає припинити терор у Криму і відпустити політичних в'язнів.
Україні в Канаді висловили всеохопну підтримку.
Сьогоднішнє оголошення підтримує непохитну прихильність Канади до суверенітету України та її народу, який продовжує наполегливо захищати свої права проти агресивних дій Росії,
– зазначив Гарно.
Хто опинився у списку санкцій Канади
- Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;
- Глава "Мостотрест" Леонід Риженкін;
- ВАТ "Ленпромтранспроект";
- ФГУП "Кримська залізниця";
- "Кримська перша страхова компанія";
- ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".
Інші санкції Канади
- 24 березня Канада ввела інший пакет санкцій. Він стосується чиновників Росії і пов'язаний з отруєнням Навального.
- До нього потрапили 9 осіб, зокрема директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко.
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