Проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб Канада ввела нові санкції. Усі вони пов'язані з окупованим Кримом і забезпечують у ньому економічну діяльність.

Санкції вводять заборону для осіб і компаній на торгівлю активами. Особам у Канаді та канадійцям за межами країни заборонили здійснювати торгівлю будь-яким майном цих осіб або надавати їм фінансові послуги.

Тим часом У Кремлі відреагували на санкції проти російських новинних сайтів

Чому Канада ввела санкції

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно у супровідному повідомленні до санкцій зазначив: країна продовжує закликати Росію припинити незаконну окупацію. Також Канада закликає припинити терор у Криму і відпустити політичних в'язнів.

Україні в Канаді висловили всеохопну підтримку.

Сьогоднішнє оголошення підтримує непохитну прихильність Канади до суверенітету України та її народу, який продовжує наполегливо захищати свої права проти агресивних дій Росії,

– зазначив Гарно.

Хто опинився у списку санкцій Канади

Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;

Глава "Мостотрест" Леонід Риженкін;

ВАТ "Ленпромтранспроект";

ФГУП "Кримська залізниця";

"Кримська перша страхова компанія";

ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".

Інші санкції Канади