У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, 30 січня стався вибух у багатоповерхівці. У результаті квартири зазнали руйнувань та постраждали люди.

Джерело: ДСНС

Вибух стався близько 11:30 в п'ятиповерхівці.

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Яка причина вибуху

Коли прибули рятувальники, то попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі вибухнула газоповітряна суміш. Під'їзд відключили від газу, точні причини вибуху встановлюють.

У результаті зруйнувалась стіна між квартирами, а скло у вікнах та дверях розбилось. Однак пошкоджень опорних конструкцій будинку немає.

Що відомо про постраждалих

Через вибух постраждали двоє людей:

чоловік 1991 року народження з однокімнатної квартири, де стався вибух,

хлопець 2004 року народження із сусідньої двокімнатної квартири.

Рятувальники винесли чоловіка з квартири, а дитину ще до їх приїзду врятували сусіди. Постраждалих забрали до лікарні.

До слова, для ліквідації аварії залучили 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

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Вибух у Кам'янському / Фото ДСНС



Наслідки вибуху / Фото ДСНС