У Кам'янському стався вибух у багатоповерхівці: є постраждалі – фото
У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, 30 січня стався вибух у багатоповерхівці. У результаті квартири зазнали руйнувань та постраждали люди.
Джерело: ДСНС
Вибух стався близько 11:30 в п'ятиповерхівці.
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Яка причина вибуху
Коли прибули рятувальники, то попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі вибухнула газоповітряна суміш. Під'їзд відключили від газу, точні причини вибуху встановлюють.
У результаті зруйнувалась стіна між квартирами, а скло у вікнах та дверях розбилось. Однак пошкоджень опорних конструкцій будинку немає.
Що відомо про постраждалих
Через вибух постраждали двоє людей:
- чоловік 1991 року народження з однокімнатної квартири, де стався вибух,
- хлопець 2004 року народження із сусідньої двокімнатної квартири.
Рятувальники винесли чоловіка з квартири, а дитину ще до їх приїзду врятували сусіди. Постраждалих забрали до лікарні.
До слова, для ліквідації аварії залучили 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.
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Вибух у Кам'янському / Фото ДСНС
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