У Дніпропетровській області у місті Кам’янське 13 грудня група підлітків запросила у гості 17-річного хлопця. Під час "гулянки" троє хлопців вирішили познущатися з нього, а решта просто за цим спостерігали.

У поліцію заявила мати постраждалого. Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.

Читайте також У Росії в будинку пристарілих сталася пожежа: 11 людей згоріли живцем

Молодь була доволі жорстокою – юні кати навіть виклали відео знущань у соцмережах. Поліція відкрила справу за статтею – катування, вчинене групою осіб.

Як покарають юних катів?

За цей злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Тож, у разі доведення вини підозрюваних, ці молоді люди (троє осіб від 15 до 20 років) можуть почати доросле життя у тюремних камерах.

Лайки понад усе

Заради лайків хлопці пожертвували "другом" та своїм майбутнім. А у Львові та Рівному дівчата загинули, коли робили селфі. Одна з них залізла на вагон товарного потяга, щоб зробити приголомшливі світлини. Її вдарило струмом. Інша просто впала з висоти.