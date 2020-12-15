У Кам’янському підлітки заради лайків познущались з "друга": били та підстригли
У Дніпропетровській області у місті Кам’янське 13 грудня група підлітків запросила у гості 17-річного хлопця. Під час "гулянки" троє хлопців вирішили познущатися з нього, а решта просто за цим спостерігали.
У поліцію заявила мати постраждалого. Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.
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Молодь була доволі жорстокою – юні кати навіть виклали відео знущань у соцмережах. Поліція відкрила справу за статтею – катування, вчинене групою осіб.
Як покарають юних катів?
За цей злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Тож, у разі доведення вини підозрюваних, ці молоді люди (троє осіб від 15 до 20 років) можуть почати доросле життя у тюремних камерах.
Лайки понад усе
Заради лайків хлопці пожертвували "другом" та своїм майбутнім. А у Львові та Рівному дівчата загинули, коли робили селфі. Одна з них залізла на вагон товарного потяга, щоб зробити приголомшливі світлини. Її вдарило струмом. Інша просто впала з висоти.
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