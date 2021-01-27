Каміння замість квітів: як у Києві вшановують жертв пам'яті Голокосту

В Бабиному Яру в Києві триває церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту. Упродовж години поряд з меморіалом виступали представники різних міжнародних організацій.
Джерело: 24 канал
Речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац розповів, як юдеї вшановують цей день. Зокрема є звичай класти каміння.
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Адже воно, за його словами, є вічним, на відміну від квітів. У цей день також потрібно запалювати свічки. У Бабиному Яру усі присутні зробили це біля меморіалу у спеціально встановленому боксі.
Водночас ті, хто дивиться онлайн-трансляцію, можуть запалити свічки в себе вдома. Вони повинні горіти добу.
Це – невеликий термін, але символ того, що ми пам'ятаємо про трагедію і не повинні забути про неї,
– зазначив Барац.
Також у Києві висадили спеціальний меморіальний сад пам'яті. Він символізує продовження життя. "Нас хотіли знищити, але ми тут. І ми плануємо, що тут житимуть наші діти. І люди ніколи більше не вмиратимуть лише через те, що в них інша культура чи інша віра", – сказав речник Єврейської громади.
Він зауважив, що сьогодні, 27 січня, посадили 7 дерев. Вони повинні стати початком нової алеї праведників.
Речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац / Скриншот з відео
Усі міжнародні гості, які виступили на церемонії зійшлись в одному: більше ніколи не можна допустити такої страшної трагедії. Водночас говорити "Ніколи знову" – недостатньо. Потрібно вживати певних заходів, які справді протистоятимуть антисемітизму в Україні:
На жаль, антисемітизм є. В Україні безпечніше (перебувати – 24 канал), ніж у Європі. За це ми можемо дякувати і владі, і правоохоронним органам. Але все ж є люди, які не хочуть жити в мирі: хтось розмальовує посольство графіті, хтось пише погані слова в інтернеті,
– додав Барац.
Він також відзначив, що ухвалення юдейських свят – державними – це початок миру серед національностей в Україні. "Наприклад, ми, українські євреї, не плануємо нікуди звідси їхати. Нам не байдуже, що буде з Україною", – відзначив речник Єврейської громади міста Києва.