В Бабиному Яру в Києві триває церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту. Упродовж години поряд з меморіалом виступали представники різних міжнародних організацій.

Джерело: 24 канал

Речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац розповів, як юдеї вшановують цей день. Зокрема є звичай класти каміння.

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Запалити свічки на добу

Адже воно, за його словами, є вічним, на відміну від квітів. У цей день також потрібно запалювати свічки. У Бабиному Яру усі присутні зробили це біля меморіалу у спеціально встановленому боксі.

Водночас ті, хто дивиться онлайн-трансляцію, можуть запалити свічки в себе вдома. Вони повинні горіти добу.

Це – невеликий термін, але символ того, що ми пам'ятаємо про трагедію і не повинні забути про неї,

– зазначив Барац.

Меморіальний сад пам'яті

Також у Києві висадили спеціальний меморіальний сад пам'яті. Він символізує продовження життя. "Нас хотіли знищити, але ми тут. І ми плануємо, що тут житимуть наші діти. І люди ніколи більше не вмиратимуть лише через те, що в них інша культура чи інша віра", – сказав речник Єврейської громади.

Він зауважив, що сьогодні, 27 січня, посадили 7 дерев. Вони повинні стати початком нової алеї праведників.



Речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац / Скриншот з відео

Побороти антисемітизм

Усі міжнародні гості, які виступили на церемонії зійшлись в одному: більше ніколи не можна допустити такої страшної трагедії. Водночас говорити "Ніколи знову" – недостатньо. Потрібно вживати певних заходів, які справді протистоятимуть антисемітизму в Україні:

ухвалити закон щодо протидії антисемітизму;

оформити державне визначення, що таке антисемітизм.

На жаль, антисемітизм є. В Україні безпечніше (перебувати – 24 канал), ніж у Європі. За це ми можемо дякувати і владі, і правоохоронним органам. Але все ж є люди, які не хочуть жити в мирі: хтось розмальовує посольство графіті, хтось пише погані слова в інтернеті,

– додав Барац.

Зауважимо! Минулого року в Україні 3 юдейські свята стали державними.

Він також відзначив, що ухвалення юдейських свят – державними – це початок миру серед національностей в Україні. "Наприклад, ми, українські євреї, не плануємо нікуди звідси їхати. Нам не байдуже, що буде з Україною", – відзначив речник Єврейської громади міста Києва.