У Калуші на заводі "Карпатнафтохім" знову спалахнули хімічні випари
У Калуші Івано-Франківської області 22 лютого на хімічному заводі "Карпатнафтохім" знову зафіксували масштабне задимлення. Але ДСНС заявляє, що надзвичайної ситуації на підприємстві не має.
Джерело:"Галка"
Очевидці зафільмували масштабне задимлення вранці 22 лютого. Його було помітно на кілька кілометрів.
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Відео інцеденту з'явилось у фейсбуці в групі "Калуський формат" із підписом: "Що, знову?".
В управлінні з надзвичайних ситуацій ДСНС заперечують, що на "Карпатнафтохімі" сталася аварія.
Проте місцеві мешканці викликали команду пожежників. Рятувальники повідомили, що в приміщені сушильної вежі спалахнули випари дихлоретану. Це сталося під час виробничого процесу. Проте надзвичайники після ліквідації задимленості додали, що екології довкілля нічого не загрожує.
Що відомо про Карпатнафтохім
- Завод відновив роботу у 2017 році. Перед тим він п'ять років простоював. Там, зокрема, виробляли етилен, поліетилен та вінілхлорид. Його роботу зупиняли через несприятливу ситуацію на ринку нафтопродуктів.
- Минулого тижня на цьому ж заводі "Карпатнафтохім" сталася масштабна пожежа. Її ліквідували пів сотні вогнеборців.
- Тоді загорілась піролізна піч, яка є необхідною частиною виробничого процесу діхлоретану. Горів небезпечний канцероген.
- Велика пожежа сталася у 2019 році на "Карпатнафтохімі" – зайнявся один з цехів, де виробляють етилен та поліетилен.
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