У Калуші Івано-Франківської області 22 лютого на хімічному заводі "Карпатнафтохім" знову зафіксували масштабне задимлення. Але ДСНС заявляє, що надзвичайної ситуації на підприємстві не має.

Очевидці зафільмували масштабне задимлення вранці 22 лютого. Його було помітно на кілька кілометрів.

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Відео інцеденту з'явилось у фейсбуці в групі "Калуський формат" із підписом: "Що, знову?".

В управлінні з надзвичайних ситуацій ДСНС заперечують, що на "Карпатнафтохімі" сталася аварія.

Проте місцеві мешканці викликали команду пожежників. Рятувальники повідомили, що в приміщені сушильної вежі спалахнули випари дихлоретану. Це сталося під час виробничого процесу. Проте надзвичайники після ліквідації задимленості додали, що екології довкілля нічого не загрожує.

Довідка: Хлористий етилен (1,2-дихлоретан) – це безбарвна рідина з солодкуватим запахом та яскраво вираженими наркотичними властивостями. Речовина має сильну канцерогенну дію.

Що відомо про Карпатнафтохім