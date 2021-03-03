У Калуші школярки, віком 12 та 13 років, намагалися отруїтися парацетамолом. Вони потрапили у реанімацію міської дитячої лікарні.

Одна з них навчається у Калуському ліцеї №10, інша – у Калуському ліцеї імені Дмитра Бахматюка. Про це 3 березня під час наради у мера повідомила його заступниця з медичних питань Наталія Кінаш.

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За словами чиновниці, аби не викликати підозри, підлітки купували таблетки парацетамолу у невеликій кількості – робили це у різних аптеках міста. Обидві – з благополучних сімей.

Важливо! Народні депутати мають намір заборонити продаж ліків дітям до 14 років. 22 лютого у Верховній Раді зареєстрували 2 таких законопроєкти.

"Є тенденція, що діти потрапляють під вплив соцмереж та груп. Тому просимо батьків та освітян звернути увагу на негативну тенденцію і говорити з дітьми про онлайн-безпеку", – закликала Кінаш.

Медики вже проінформували Службу у справах дітей Калуської міської ради про обидва суїцидальні випадки, які трапилися напередодні. Мотиви дівчат наразі невідомі.

Що відомо про дівчат

Головна лікарка дитячої лікарні Ольга Герасимчук у коментарі радіо "Калуш ФМ" розповіла подробиці про підлітків, яких госпіталізували з отруєнням.

12-річна учениця ліцею імені Бахматюка потрапила до лікарні ще 8 лютого, вона випила 45 таблеток. Зараз її вже виписали додому.

13-річна школярка Калуського ліцею №10 отруїлася 27 лютого, вона випила 70 таблеток. Її стан задовільний, але поки вона ще у лікарні.

Що було раніше

В Україні зросла кількість підліткових самогубств, багато з таких випадків пов'язують із так званими "групами смерті" у соцмережах. Там діти отримують небезпечні завдання.

Серед них – "випий 40 таблеток, і подивися, що буде", який запустили у тіктоці. Через це дитячий омбудсмен Микола Кулеба підтримав ініціативу вчителів про заборону цієї соцмережі.

Гучні випадки отруєння неповнолітніх траплялися, зокрема, у Києві та області, в Умані та у Сумах. На жаль, одну зі школярок з Боярки, що біля столиці, лікарям не вдалося врятувати.