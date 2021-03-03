На Прикарпатті школярки наковталися пігулок: одна з них випила аж 70
У Калуші школярки, віком 12 та 13 років, намагалися отруїтися парацетамолом. Вони потрапили у реанімацію міської дитячої лікарні.
Джерело:KalushNews
Одна з них навчається у Калуському ліцеї №10, інша – у Калуському ліцеї імені Дмитра Бахматюка. Про це 3 березня під час наради у мера повідомила його заступниця з медичних питань Наталія Кінаш.
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За словами чиновниці, аби не викликати підозри, підлітки купували таблетки парацетамолу у невеликій кількості – робили це у різних аптеках міста. Обидві – з благополучних сімей.
"Є тенденція, що діти потрапляють під вплив соцмереж та груп. Тому просимо батьків та освітян звернути увагу на негативну тенденцію і говорити з дітьми про онлайн-безпеку", – закликала Кінаш.
Медики вже проінформували Службу у справах дітей Калуської міської ради про обидва суїцидальні випадки, які трапилися напередодні. Мотиви дівчат наразі невідомі.
Що відомо про дівчат
Головна лікарка дитячої лікарні Ольга Герасимчук у коментарі радіо "Калуш ФМ" розповіла подробиці про підлітків, яких госпіталізували з отруєнням.
- 12-річна учениця ліцею імені Бахматюка потрапила до лікарні ще 8 лютого, вона випила 45 таблеток. Зараз її вже виписали додому.
- 13-річна школярка Калуського ліцею №10 отруїлася 27 лютого, вона випила 70 таблеток. Її стан задовільний, але поки вона ще у лікарні.
Що було раніше
В Україні зросла кількість підліткових самогубств, багато з таких випадків пов'язують із так званими "групами смерті" у соцмережах. Там діти отримують небезпечні завдання.
Серед них – "випий 40 таблеток, і подивися, що буде", який запустили у тіктоці. Через це дитячий омбудсмен Микола Кулеба підтримав ініціативу вчителів про заборону цієї соцмережі.
Гучні випадки отруєння неповнолітніх траплялися, зокрема, у Києві та області, в Умані та у Сумах. На жаль, одну зі школярок з Боярки, що біля столиці, лікарям не вдалося врятувати.
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