У Сумах поліція натрапила на цікаву знахідку у одному із закладів громадського харчування. Жителі міста повідомили, що на електронному табло одного з кафе побачили рекламу про продаж наркотиків. Правоохоронці на місці виявили багато зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних речовин. Поліцейські та співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю виїхали на обшук у закладі.

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Присутні у кафе раніше мали проблеми з законом

Усіх присутніх у кафе перевірили на причетність до збуту наркотиків. Інформація підтвердилась – дехто з них справді вже мав через це проблеми із законом. Окрім того, у приміщенні натрапили на багато предметів – схожих на вогнепальну та холодну зброю. Знахідки передали на дослідження експертам.

Затриманих доправили до управління поліції

Усіх, кого затримали в так званому кафе, доправили до Сумського районного управління поліції. Там перевірятимуть, чи причетні вони до злочинів, скоєних на території Сумщини.

Дивіться фото з кафе у Сумах: