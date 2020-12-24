Кабмін дозволив кафе та ресторанам працювати у новорічну ніч до ранку. Проте відвідувачам потрібно суворо дотримуватися протиепідемічних заходів. Чи вплине рішення уряду на поширення вірусу – читайте далі.

Не можна говорити, що це спричинить певний колапс. Однак позитивного впливу на поширення захворюваності це точно не матиме. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив Юрій Ганиченко, керівник проєктів Київської школи економіки.

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Він також підкреслив, що мовиться про одну конкретну ніч – тож хочеться вірити, що вона не стане поштовхом до нового спалаху коронавірусу в Україні.

Але коли ми говоримо про продовження святкування та збільшення часу роботи закладів у новорічну ніч, все ж треба мати на увазі, що можна очікувати спалах,

– додав Ганиченко.

За словами експерта, у розмовах про ймовірний спалах потрібно аналітично розуміти, до чого він може привести та якої сили він буде. "Зараз спостерігаємо зменшення нових виявлених випадків. За аналізом КШЕ, не бачимо, що при цьому захворюваність спадає", – зауважив він.

Довідка. В інший час дії карантину, який продовжили до кінця лютого 2021 року, заклади громадського харчування можуть працювати до 23:00. А в період посиленого карантину з 8 по 24 січня ресторани і кафе зможуть працювати тільки на виніс.

Про статистику МОЗ та НСЗУ

Керівник проєктів Київської школи економіки також зазначив, що є зміни у виявленнні хвороби, також варто звертати увагу на ретроспективне оновлення офіційних даних, яке робить НСЗУ.

Воно наразі показує, що принаймні до 7 грудня спадання захворюваності не було. При тому, що офіційна щоденна статистика МОЗ показувала спадання вже з 28 листопада, додав Юрій Ганиченко.

"МОЗ кожного ранку говорить про людей, які потрапили у статистику у цей день. А НСЗУ дозволяє бачити ретроспективно, тобто назад. Що відбувалося із захворюваністю більш реально. Тобто станом на дату, коли був відомий результат ПЛР-тесту", – пояснив експерт