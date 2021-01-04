І це на сьомому році війни: у кафе Чернігова спалахнув скандал через прапор – відео
У кафе Чернігова розгорівся патріотичний скандал через прапор. Власники закладу відмовилися обслуговувати жінку, якій не сподобався червоно-чорний прапор на одній із полиць в кафе.
Скандал у кафе через прапор: що відомо
Відео з кафе "Права кава" у Чернігові опублікував у фейсбуці волонтер Річард Горда.
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На ньому власниця закладу Катерина Число розповіла про конфлікт з відвідувачкою.
За її словами, в кафе прийшла жінка. Вона помітила на одній з полиць червоно-чорний прапор. А тоді почала ставити запитання: "А що це? А навіщо це? Червоно-чорний прапор!"
Власниця спершу намагалася пояснити клієнтці, що прапор потрібен, аби "люди не забували, що у нас в країні війна" і додала, що власники кафе – військові, ветерани АТО.
У відповідь відвідувачка заявила: "Це ви мені, військовій, будете розповідати?".
Тоді жінку ввічливо попросили піти, відмовивши в обслуговуванні. На прощання вона додала, що їй неприємно перебувати в кафе. А власниця зазначила, що їй неприємно обслуговувати сепаратистів.
І це на 7 році війни, тобто сепаратисти вже настільки оборзєли, що просто приходять і вказують нам, що ми не повинні бути українцями,
– обурилася Катерина Число.
Власниця кафе розповіла про конфлікт з відвідувачкою через прапор: відео
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