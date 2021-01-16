Володимир Зеленський призначив нових керівників управлінь Служби безпеки України в Кіровоградській, Львівській та Миколаївській областях. Крім того, президент змінив ректора Національної академії СБУ.

Відповідні укази про призначення Володимир Зеленський підписав 16 січня. Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Раніше Зеленський призначив нового очільника Івано-Франківської ОДА: що про нього відомо

Які кадрові зміни в СБУ здійснив глава держави

Звільнив з посади начальника управління СБУ в Кіровоградській області Ігоря Осипчука і призначив його начальником управління у Львівській області. Натомість Юрія Гончарова, який досі обіймав цю посаду, звільнили.

Довідка. Осипчук пробув на попередній посаді менш ніж 9 місяців – Зеленський призначив його наприкінці квітня 2020 року. А Гончаров очолював СБУ у Львівській області з листопада 2019 року.

Олександра Наконечного призначив начальником управління в Кіровоградській області.

призначив начальником управління в Кіровоградській області. Дмитра Нєвєдрова – у Миколаївській області.

Нацакадемія СБУ має нового ректора

Крім того, Зеленський змінив ректора Національної академії СБУ. Сергія Кудінова, який обіймав цю посаду з квітня 2016 року, звільнили. Натомість його наступником став Андрій Черняк.