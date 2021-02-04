Качура ініціює позачергове засідання "Слуги народу" через санкції проти каналів Медведчука

Народний депутат Олександр Качура подав депутатське звернення до керівництва фракції "Слуга народу". Політик просить провести позачергове засідання, щоб обговорити санкції Ради національної безпеки і оборони.
Джерело: телеграм "Правда Качури"
Представник президентської фракції також додав, що під час відповідного засідання має бути присутній секретар РНБО Олексій Данілов.
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Відповідне звернення нардеп адресував до голови фракції Давида Арахамії та його першого заступника Олександра Корнієнка.
"Нещодавно стало відомо про введення в дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року, яке стосується фізичної особи, переліку юридичних осіб і застосує щодо них низку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", – написав він.
Качура просить терміново скликати та провести позачергове засідання "Слуги народу" з метою повного, ґрунтовного і детального обговорення вищезгаданих подій та побудови спільної позиції депутатської фракції.
На відповідне засідання також прошу запросити секретаря РНБО Данілова О.М.,
– додав він.