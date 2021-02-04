Народний депутат Олександр Качура подав депутатське звернення до керівництва фракції "Слуга народу". Політик просить провести позачергове засідання, щоб обговорити санкції Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: телеграм "Правда Качури"

Представник президентської фракції також додав, що під час відповідного засідання має бути присутній секретар РНБО Олексій Данілов.

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Качура хоче скликати позачергове засідання "Слуги народу"

Відповідне звернення нардеп адресував до голови фракції Давида Арахамії та його першого заступника Олександра Корнієнка.

"Нещодавно стало відомо про введення в дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року, яке стосується фізичної особи, переліку юридичних осіб і застосує щодо них низку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", – написав він.

Качура просить терміново скликати та провести позачергове засідання "Слуги народу" з метою повного, ґрунтовного і детального обговорення вищезгаданих подій та побудови спільної позиції депутатської фракції.

На відповідне засідання також прошу запросити секретаря РНБО Данілова О.М.,

– додав він.

Що цьому передувало

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років.

Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів

Введення обмежень підтримали Сполучені Штати. У посольстві США в Україні зазначили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідають законодавству.

Натомість у Кремлі заявили , що таке рішення не відповідає міжнародним нормам.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу