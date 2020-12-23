Кабінет Міністрів України затвердив нульову норму формування страхового запасу в 2021 році для постачальників природного газу. Варто зауважити, що у 2020 році запаси газу у сховищах є рекордними протягом останніх 10 років.

Така кількість запасів гарантує стабільність під час опалювального сезону. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

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За даними Кабміну, станом на жовтень 2020 року Україна збільшила обсяги газу у сховищах до 28,1 мільярда кубометрів. Такий показник є на 6,3 мільярда кубометрів більшим ніж у той самий час у 2019 році.

Станом на 23 грудня 2020 року в газосховищах є 24,46 мільярда кубометрів,

– повідомили у пресслужбі.

Зверніть увагу! У грудні 2020 року зросла гуртова ціна на природний газ для виробників теплової енергії. Загалом в артість газу зросла на 873,28 гривні за тисячу кубічних метрів. Детальніше про це – читайте тут.

У Кабміні повідомили, що для безпечного постачання газу запровадять спеціальну норму. Згідно з нею, у разі настання кризи, постачальникам треба буде створити страховий запас природного газу. Його розмір становитиме 10% від обсягів постачань, запланованих на наступний місяць.

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Варто зауважити, що норму про формування страхового запасу критикують приватні компанії-постачальники. Усе через те, що вони не хочуть "заморожувати" кошти, закачуючи газ до підземних сховищ.