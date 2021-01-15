Україна відповіла на занепокоєння Міжнародного валютного фонду та запевнила, що держава не регулюватиме ціни на ринку газу. Фіксовані тарифи – це лише тимчасове рішення на час карантину.

Що кажуть у Кабміні

В Україні працює місія Міжнародного валютного фонду. Тож з представниками ведуть діалог. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в одному з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

До речі Яку ціну за розподіл газу Шмигаль вважає справедливою

За словами Шмигаля, обмеження ціни до 6,99 гривні аж ніяк не означає відмову від ринку газу.

Не відмовляємося і не збираємося відмовлятися від ринкових відносин у сфері продажу газу побутовим споживачам. Ми запровадили прайскеп верхньої межі, але жодного держрегулювання не передбачається,

– наголосив прем'єр.

Коли в Україні запровадили ринок газу, це дало можливість отримувати справедливу ринкову ціну. Однак ціна почала зростати.

Кабмін формує річний тариф

Урядовець розповів, що в Кабміні вивчають питання формування річного тарифу. Можливо, він буде дешевшим, а, можливо, коливатиметься.

Що кажуть в Офісі Президента

Заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко теж підтвердила у фейсбуці, що Україна не повертається до державного регулювання цін на газ. Встановлена ціна на період карантину – це лише тимчасовий та необхідний захід.

Свириденко наголосила, що таке обмеження є найбільш ефективним в умовах зловживань постачальників газу. Представниця ОП додала, що влада працює над пошуком сталих рішень, аби запровадити чесні правила на ринку газу.

Ця нездорова монополія на роздрібному ринку є проблемою, яку треба вирішувати вже сьогодні,

– підсумувала Свириденко.

Що цьому передувало

Від початку 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Це викликало масові протести у містах.

Аби зняти напругу у суспільстві, в уряді пообіцяли знизити ціни. Зокрема, повинні встановити фіксовані ціни: 6,99 гривні за кубометр газу, 1,79 гривні – за розподіл газу.

Постанову про тарифи мають прийняти 18 січня. Однак така ціна діятиме тільки під час карантину.

У МВФ занепокоїлись через рішення уряду, адже це могло б означати державне регулювання цін на газ.



Ціни на газ / Інфографіка 24 каналу