У Кабміні нагадали, що регіони можуть самостійно посилювати карантин

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов звернувся до міських голів. Він нагадав їм, що регіони можуть посилювати карантинні обмеження.

Про це мовиться у постанові Кабміну від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів через COVID-19.

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Що сказав Немчінов

Урядовець підкреслив, що на території регіонів, які перебувають у помаранчевій зоні, діють обмежувальні заходи, передбачені постановою Кабінету міністрів.

Водночас зауважив, що додатково там можуть запроваджувати посилені заходи контролю – згідно з рішенням регіональних комісій з питань ТЕБ та НС.

Степанов також звертався до регіонів

Раніше зі схожою заявою до влади на місцях звернувся очільник МОЗ Максим Степанов. Він закликав мерів міст, у яких погіршується ситуація з коронавірусом, не чекати на вказівки уряду.

Він наголосив, що чиновники у регіонах не повинні чекати формального запровадження червоної зони. Натомість вони можуть самостійно посилювати обмеження через коронавірус.

Де найгірша ситуація з COVID-19

Наразі у червоній карантинній зоні в Україні перебувають 4 області, а саме – Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, а також Буковина.

У помаранчевій – Київ та Київщина, Донеччина, Львівщина, Миколаївщина, Сумщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Чернігівщина та Вінниччина.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу