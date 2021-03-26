Кабмін поки не розглядав питання всеукраїнського карантину, – Немчінов

Кабінет Міністрів наразі не розглядав питання введення загальнонаціонального карантину в Україні. Однак ситуація в областях розвивається динамічно, тож влада стежитиме за новими змінами.

І прийматиме відповідне рішення, зважаючи на це. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Зверніть увагу Понад 60% українців підтримують введення жорсткого карантину

Він відзначив, у залежності від ситуації, уряд буде вирішувати щодо питання локдауну по всій Україні. Також Кабінету Міністрів допомагатиме в цьому питанні Рада національної безпеки і оборони.

Поки що не розглядали питання загальнонаціонального карантину,

– підкреслив Олег Немчінов.

Міністр Кабміну пригадав, що буквально вчора, 25 березня, за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС, Миколаївська область опинилась в червоній зоні. Жорсткі обмеження там почнуть діяти з 27 березня.

Також він розповів, що Черкаська область 25 березня формально потрапляла до червоної зони карантину.

Але коли почали розбиратися з показниками, з'ясувалося, що там відносно невеликий ступінь госпіталізацій. Однак у регіоні робили занадто мало тестувань, тому формальні показники свідчили, що треба на це звернути увагу,

– пояснив Олег Немчінов.

І зауважив, саме тому комісія ТЕБ та НС дала доручення області про посилення карантинних обмежень, а також про збільшення тестувань для виявлення хворих на коронавірус.

Станом на 26 березня, у червоній зоні опинились такі області: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська.

Олег Немчінов відповів, чи можливий загальнонаціональний локдаун: відео



Обмеження, які діють в карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу