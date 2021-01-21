Український уряд 21 січня зібрався на позачергове засідання та звільнив з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Раніше чиновника спіймали п'яним за кермом, ба більше, він навіть нападав на поліцейських. Після цього інциденту сам Немілостівий написав заяву про відставку.

Кабмін погодив звільнення Немілостівого

На п'яні витівки Немілостівого одразу відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ще 20 січня він пообіцяв звільнити заступника Уруського. Це підтримали й інші члени Кабміну вже наступного дня, про це глава уряду повідомив у телеграмі.

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Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра. Посада в Кабінеті Міністрів України — це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною,

– написав Шмигаль.

Сам віцепрем'єр Уруський назвав поведінку свого заступника неприйнятною і також такою, що підриває авторитет виконавчої влади.

Головне про інцидент з Немілостівим

Автомобіль Немілостівого зупинили патрульні ввечері 20 січня. Водія запідозрили у сп'янінні.

Чиновник протокол складати відмовився, а натомість поштовхався з поліцейськими.

Немілостівий пригрозив правоохоронцям своєю посадою.

На заступника міністра склали протокол за водіння у нетверезому стані та навіть надягнули кайданки.

Матеріали направили до суду.

Коротка біографія Віталія Немілостівого