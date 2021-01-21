Кабмін звільнив заступника міністра Уруського – Віталія Немілостівого за п'яний дебош
Український уряд 21 січня зібрався на позачергове засідання та звільнив з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Раніше чиновника спіймали п'яним за кермом, ба більше, він навіть нападав на поліцейських. Після цього інциденту сам Немілостівий написав заяву про відставку.
Кабмін погодив звільнення Немілостівого
На п'яні витівки Немілостівого одразу відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ще 20 січня він пообіцяв звільнити заступника Уруського. Це підтримали й інші члени Кабміну вже наступного дня, про це глава уряду повідомив у телеграмі.
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Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра. Посада в Кабінеті Міністрів України — це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною,
– написав Шмигаль.
Сам віцепрем'єр Уруський назвав поведінку свого заступника неприйнятною і також такою, що підриває авторитет виконавчої влади.
Головне про інцидент з Немілостівим
- Автомобіль Немілостівого зупинили патрульні ввечері 20 січня. Водія запідозрили у сп'янінні.
- Чиновник протокол складати відмовився, а натомість поштовхався з поліцейськими.
- Немілостівий пригрозив правоохоронцям своєю посадою.
- На заступника міністра склали протокол за водіння у нетверезому стані та навіть надягнули кайданки.
- Матеріали направили до суду.
Коротка біографія Віталія Немілостівого
- Народився у 1968 році в Харкові.
- Випускник Харківського педагогічного інституту імені Григорія Сковороди та Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.
- Немілостівий є одним із співвласників Харківського заводу транспортного устаткування.
- А у 2015 році став почесним головою корпорації "УкрІннМаш".
- Вперше у Кабміні почав працювати ще в 2007 році – був першим заступником міністра промислової політики. Цю ж посаду він обіймав і в уряді Миколи Азарова (2010 – 2011 роки).
- У 2012 – 14 роках був нардепом Верховної Ради VII скликання. Через скандал із виходом з фракції "Батьківщина" написав заяву про складання депутатських повноважень.
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