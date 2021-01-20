В Україні на початку 2021 року мітингували проти підняття тарифів на газ. Люди штурмували облради, перекривали дороги. У підсумку, президент України Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Кабміну. Там ухвалили рішення знизити ціну газ майже на третину.

Це тимчасовий захід на період з першого лютого до 31 березня. Експерти вважають, що таке ручне регулювання тарифів не вирішує самої проблеми. Більше про це – у матеріалі 24 каналу.

Всі деталі В Україні остаточно знизили ціну на газ: Кабмін оприлюднив постанову

Вплив на співпрацю з МВФ

З серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу. Кожен споживач може сам обирати постачальника блакитного палива. Тож і ціни тепер залежать від того, яка компанія продає газ.

Вони суттєво відрізняються: від 7 гривень за кубічний метр до майже 11. Проте багато людей про це навіть не знають. На період опалювального сезону влада зробила для всіх однакову ціну – 6,99 гривні.

Таке ручне регулювання може негативно вплинути на відносини з місією МВФ, попередили експерти. Як пояснила Тетяна Бойко з громадянської мережі ОПОРА, спілкування з МВФ може врятувати тільки тимчасовість цього рішення.

Тобто, якщо уряд зможе знайти аргументи і переконати, що воно – лише на 2 місяці,Є прямий пункт про те, що держава не буде обмежувати конкуренцію і не буде встановлювати якоїсь граничної ціни. Це написано дуже чітко,

– наголосила вона.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук наголосив, що у законі про ринок природного газу чітко прописані механізми, які можна залучити, аби підтримати соціально незахищені верстви населення

"Для цього є механізми та субсидії. Крім цього, можна також розглядати варіанти дотацій, прямої фінансової підтримки компаній, які працюють на ринку", – зауважив він.

Проблему відклали на майбутнє, – Саакян

Через протести на початку 2021 року у публічному просторі зацікавлені особи підживлюють тему про нібито новий тарифний Майдан. Особливо активно на цій темі спекулює ОПЗЖ.

Політолог Олег Саакян зауважив, що чинна влада недостатньо пояснила проблему населенню. Внаслідок цього і почались протести в українських містах.

Вони програли цю гру – як субстантивно, так і комунікаційно. Тому сьогодні ми вже маємо наслідки. Ухвалене рішення скоріше нагадує прийняття знеболювального при серйозній хронічній хворобі,

– вважає він.

"Ми лише відклали проблему на майбутнє. Відповідно, соціальне напруження лише буде зростати з часом. Хоча і зараз здасться, що трішки краще", – додав експерт.

Українці про підвищення тарифів

Українці по-різному ставляться до підвищення тарифів на газ. Хтось вважає теперішні ціни цілком обґрунтованими і не думає, що їх треба знижувати.

Натомість інші ж навіть рішення Кабміну зменшити ціни на газ в період опалювального сезону сприймають досить скептично.

"Це уже смішно. Тому що магазини ще за часів перебудови робили так: підіймали ціну вдвічі, а потім писали про знижки 50%. Зараз це робить держава", – прокоментувала киянка Надія.

"Я вважаю, що послуги повинні коштувати стільки, скільки коштують. Не вірю в усі фейкові новини про те що це, інспіровано олігархами", – додала киянка Івета.

Експерти наголосили, що рішення влади зменшити цифри у платіжках за газ – відкладена проблема. У наступному опалювальному сезоні вона знову дасть про себе знати. Тож потрібно шукати системне розв'язання проблеми, а не боротися з її симптомами.