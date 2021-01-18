Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні тимчасово встановив граничну ціну на газ, чим фактично її знизив. Таке рішення вже привітав Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, мовиться в релізі Офісу Президента України, опублікованому в телеграмі.

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Натомість ринок газу, на переконання президента, повинен працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

Згідно зі схваленим рішенням, ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Очільник держави переконаний, що це рішення вплине не лише на ціни, а й на гравців на ринку газу – спонукатиме їх працювати чесно й прозоро, а турбуватися передовсім про свого клієнта.

Крім того, в Офісі Президента пояснили, що таке рішення є тимчасовим і спровокованим економічною кризою під час пандемії. Та попри це, воно має відіграти важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.

Ситуація з тарифами на газ: коротко