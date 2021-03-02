Зміна правил для фрілансерів: що таке договір "нуль годин" і як це працює за кордоном

В Україні хочуть переписати Трудовий кодекс для фрілансерів. Кабінет Міністрів погодив нові правки в законах про працю, які в Україні вже давно застаріли.

В Україні діє Кодекс законів про працю 1972 року. Експертка з трудового права Олена Білоус зазначила, що трудові правовідносини з цього часу розвинулися, а 2020 рік з карантинними заходами показав, що робота з 9:00 до 18:00, це не зовсім та ідеальна схема, за якою зараз зручно всім працювати.

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Що пропонує Кабмін

Кабінет Міністрів пропонує ввести так звані нульові договори, або договори з нефіксованим робочим часом. Мета такого нововведення – врегулювати правовідносини між роботодавцем і працівником, який працює на фрілансі. Адже наразі їхні трудові відносини ніяк невнормовані законом.

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Окрім цього, здебільшого за фрілансерів не сплачують жодних податків. Ба більше, якщо роботодавцю не сподобалася виконана робота, він може відмовитися від неї і не заплатити гроші виконавцю. Сам же фрілансер немає можливості на це поскаржитися.

"Ці всі працівники, вони працюють, але ніяк не оформлені. За них працедавець не сплачує жодних соціальних внесків. Пенсійний фонд недоотримує, відповідно, кошти і не йде нарахування їм трудового стажу", – пояснив адвокат, кандидат юридичних наук Олег Горецький.

Що таке договори "нуль годин"

В Мінекономіки хочуть запровадити договори "нуль годин" – вони передбачають нефіксований робочий час для працівника. Утім мінімальна кількість відпрацьованих годин все ж буде.

В законопроєкті чітко прописано, що мінімум – це 8 годин на місяць, які людині треба відпрацювати. Водночас немає обмежень на кількість таких договорів,

– пояснила економістка Центру економічної стратегії Ганна Сахно.

Також додала: "Тобто людина може підписати хоч 100 договорів з різними роботодавцями і виконувати свої 40 годин на тиждень. Якщо один роботодавець не дає роботу сьогодні, то запитайте, чи є робота в іншого роботодавця".

Досвід інших країн

Подібні договори "нуль годин" давно успішно практикуються як в США, так і в Європі та добре себе зарекомендували.

"Весь фріланс, наприклад, в Європі, він працює за нульовими контрактами. Найпопулярніший приклад я б сказала це Велика Британія. Там, я подивилася нову статистику, один мільйон людей працює за такими контрактами з нефіксованим робочим часом. Це трохи менше ніж 3% від всієї робочої сили країни, тобто така форма є дуже поширеною там", – зазначила економістка Центру економічної стратегії.

Плюси та мінуси нововведень

Тож запропонований законопроєкт з одного боку максимально відповідає динаміці нашого часу, коли працівник необмежений кількістю контрактів і фірм яким може надавати послуги, а також не прив'язується до звичного формату співпраці лише з однією установою.