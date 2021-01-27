Кабмін затвердив постанову про іпотеку в межах 7% річних: які умови для позики

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Зокрема, відсоткову ставку зменшили до 7%.

Джерело: Офіс Президента

Згідно з постановою, Фонд розвитку підприємництва здійснюватиме компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами. Їх надаватимуть позичальникам на придбання житла для зменшення їхньої вартості.

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За даними Офісу Президента, компенсацію відсотків Фонд надаватиме позичальникам, які отримали іпотеку у гривнях в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно,

– мовиться у повідомленні.

Однак варто зауважити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року. Зменшення вартості іпотечних кредитів працюватиме у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

ініціював державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки проєктів українських мікро- та малих підприємств.

Надан

ня ставок 5%, 7% або 9% за кредитами залежить від терміну діяльності бізнесу, а також від його розміру.

Володимир Зеленський

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Постанову затвердили на вимогу Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що доступна іпотека є кроком України в напрямку цивілізованого світу та забезпечення достойного життя українців. Завдяки цьому документу багато молодих сімей зможуть придбати житло за доступною ціною.

У пресслужбі також додали, що постанову доопрацюють у Мінфіні впродовж 2 днів. Після цього її подадуть на підпис прем'єр-міністру Денисові Шмигалю.