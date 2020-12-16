Кабмін змінив порядок реєстрації автомобілів
Кабінет Міністрів 16 грудня прийняв постанову про новий порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Раніше відповідний проєкт затвердив уряд.
Зміни мають суттєво полегшити такі процедури. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує департамент комунікації МВС.
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Які зміни передбачає постанова
Представник Кабміну у парламенті Василь Мокан у своєму телеграмі роз'яснив, які зміни передбачає нова постанова.
- Можливість подання документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів, із застосуванням засобів електронного кабінету водія.
- Відчуження транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину, без їх перереєстрації на спадкоємця.
- Забороняє перереєстрацію транспортних засобів, власники яких є в Єдиному реєстрі боржників.
- Визначає порядок перереєстрації транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, а також транспортних засобів, які є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств.
- Встановлює порядок державної реєстрації чи перереєстрації переобладнаних транспортних засобів.
- Визначає порядок скасування державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.
- Змінює порядок зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку із зміною органу реєстрації.
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