Кабінет Міністрів 16 грудня прийняв постанову про новий порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Раніше відповідний проєкт затвердив уряд.

Зміни мають суттєво полегшити такі процедури. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує департамент комунікації МВС.

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Які зміни передбачає постанова

Представник Кабміну у парламенті Василь Мокан у своєму телеграмі роз'яснив, які зміни передбачає нова постанова.

Можливість подання документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів, із застосуванням засобів електронного кабінету водія.

Відчуження транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину, без їх перереєстрації на спадкоємця.

Забороняє перереєстрацію транспортних засобів, власники яких є в Єдиному реєстрі боржників.

Визначає порядок перереєстрації транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, а також транспортних засобів, які є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств.

Встановлює порядок державної реєстрації чи перереєстрації переобладнаних транспортних засобів.

Визначає порядок скасування державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Змінює порядок зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку із зміною органу реєстрації.

Зверніть увагу! В Україні з 19 листопада запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Вона реєструє порушення за участі автомобілів на іноземній реєстрації. Це стосується як іноземців, так й українців, що користуються "євробляхами".