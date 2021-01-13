Кабмін затвердив мінімальний розмір окладу для держслужбовців
Мінімальний розмір окладу для держслужбовців у 2021 році не може бути меншим за 2 прожиткових мінімумів для посадових осіб. З 1 січня розмір прожиткового мінімуму для посадових осіб встановили на рівні 2 270 гривень.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну 13 січня, пише 24 канал.
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Постанова уряду стосується державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.
Найменший розмір мінімального окладу – 4 540 гривень – мають спеціалісти державного органу. А найбільший мінімальний оклад отримуватимуть керівники:
- державного органу апарату Верховної Ради,
- секретаріату Кабміну,
- РНБО,
- ЦВК,
- Конституційного Суду,
- Розрахункової палати,
- Офісу Генпрокурора,
- Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Зауважимо, зарплата держслужбовців складається з посадового окладу, премій та надбавок.
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