Кабмін затвердив 116 мільйонів євро кредиту від Франції, щоб закупити патрульні катери

Джерело:Міністерство фінансів
Кабінет міністрів затвердив здійснення зовнішніх державних запозичень на суму до 116 мільйонів євро. Рішення схвалили відповідно до угоди між Україною та Францією про закупівлю десятків патрульних катерів.
Глава Мінфіну Сергій Марченко отримав повноваження на укладання кредитного договору для закупівлі 20 катерів морської безпеки й охорони морських кордонів. Цю постанову уряд схвалив під час засідання 10 березня.
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Офіційна підтримка включає:
У Мінфіні також зазначили, що фінансова підтримка надається у розмірі, що складає 85% вартості контракту.
Термін погашення кредитів не перевищує 10 років з урахуванням терміну вибірки кредиту.Зверніть увагу! Україна та Франція 19 листопада 2019 року підписали міжурядову угоду про виготовлення та технічну підтримку партії патрульних кораблів.