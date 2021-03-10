Кабмін затвердив 116 мільйонів євро кредиту від Франції, щоб закупити патрульні катери

Кабінет міністрів затвердив здійснення зовнішніх державних запозичень на суму до 116 мільйонів євро. Рішення схвалили відповідно до угоди між Україною та Францією про закупівлю десятків патрульних катерів.

Глава Мінфіну Сергій Марченко отримав повноваження на укладання кредитного договору для закупівлі 20 катерів морської безпеки й охорони морських кордонів. Цю постанову уряд схвалив під час засідання 10 березня.

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Що відомо про фінансування

Офіційна підтримка включає:

Банківську позику, яка гарантована Французьким експортним агентством Bpifrance Assurance Export на суму до 76 мільйонів євро;

пряму позику Казначейства Франції на суму до 40 мільйонів євро.

У Мінфіні також зазначили, що фінансова підтримка надається у розмірі, що складає 85% вартості контракту.

Термін погашення кредитів не перевищує 10 років з урахуванням терміну вибірки кредиту.

Що відомо про угоди України з країнами Європи

У жовтні 2020 року Україна та Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці.

Документ передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів.

Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, яка триває в Чорноморському регіоні.

Україна та Франція 19 листопада 2019 року підписали міжурядову угоду про виготовлення та технічну підтримку партії патрульних кораблів.