Кабмін запровадив нові обмеження червоної зони: стосуються транспорту

9 березня 2021 , 21:35
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Джерело:

"Коронавірус Інфо"

Уряд розширив список обмежень, що діють у червоній зоні карантину. Зокрема, заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, тобто роботу громадського транспорту.

Однак у червоній зоні курсуватиме залізничний транспорт.

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Які перевезення дозволили

  • У легковиках не більше 5 людей разом з водієм, але без врахування дітей.
  • У службових та орендованих авто на сидячих місцях. Однак про маршрут треба заздалегідь повідомити поліцію.
  • Спецзалізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури.
  • Спецзалізничними рейсами у приміському сполученні, погодженими з ОДА.


Нові обмеження у червоній зоні / Інфографіка МОЗ

Які ще обмеження діють у червоній зоні

  • Червона зона – це найсуворіший рівень адаптивного карантину в Україні. Тому там не працюють торгові центри, спортзали, заклади розваг та харчування.
  • Також заборонена очна робота закладів освіти.
  • Крім цього, зачинені непродовольчі магазини та ринки.

Зверніть увагу! Наразі у червоній зоні перебувають Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області.

Однак за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, туди невдовзі можуть потрапити ще 10 регіонів. Наприклад, Київ та Київська область, Вінниччина, Донеччина, Запоріжжя, Львівщина, Миколаївщина, Сумщина, Тернопільщина, Хмельниччина.