Кабмін запровадив нові обмеження червоної зони: стосуються транспорту
Уряд розширив список обмежень, що діють у червоній зоні карантину. Зокрема, заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, тобто роботу громадського транспорту.
Джерело:"Коронавірус Інфо"
Однак у червоній зоні курсуватиме залізничний транспорт.
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Які перевезення дозволили
- У легковиках не більше 5 людей разом з водієм, але без врахування дітей.
- У службових та орендованих авто на сидячих місцях. Однак про маршрут треба заздалегідь повідомити поліцію.
- Спецзалізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури.
- Спецзалізничними рейсами у приміському сполученні, погодженими з ОДА.
Які ще обмеження діють у червоній зоні
- Червона зона – це найсуворіший рівень адаптивного карантину в Україні. Тому там не працюють торгові центри, спортзали, заклади розваг та харчування.
- Також заборонена очна робота закладів освіти.
- Крім цього, зачинені непродовольчі магазини та ринки.
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