Літають над Кримом: Кабмін підтримав введення санкцій проти російських авіакомпаній

27 січня 2021 , 13:27
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Кабмін 27 січня підтримав рішення накласти санкції на 13 російських авіакомпаній. Зокрема, щодо тих, які літають над окупованим Кримом.

Джерело: 24 канал

Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду.

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Що передбачають санкції

Уряд запропонував РНБО протягом місяця розглянути застосування трирічних санкцій до авіакомпаній Росії, які літають над окупованим Кримом.

Санкції передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень в Україні.

Проти кого хочуть застосувати санкції

  1. Вологодське авіаційне підприємство (село Дорожне);
  2. Красавіа (Красноярськ);
  3. Коміавіатранс (Сиктивкар);
  4. Авіакомпанія Азимут (Ростов-на-Дону);
  5. Авіакомпанія Іраеро (Іркутськ);
  6. Авіасервіс (село Столбище, Татарстан);
  7. Авіакомпанія Тулпар Ейр (н.п. Аеропорт, Татарстан);
  8. Аеролімузин (с. Дубровки);
  9. Державна авіакомпанія 223 льотний загін Міноборони РФ (Щолково);
  10. Авіакомпанія Перемога (Москва);
  11. Авіаційні технології інвестиції сервіс (Химки);
  12. Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації (Москва);
  13. Авіакомпанія Симаргл (Нальчик).

Крім того, санкції хочуть накласти на авіакомпанію Cham Wings Airlines (Дамаск). Хоча її вже внесли до санкційних списків щодо блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведенню капіталів.

Зверніть увагу! Україна закрила повітряний простір над Кримом у 2014 році, коли півострів окупувала Росія. Відповідно до рішення Міжнародної організації цивільної авіації, авіапростір віднесли до зони конфлікту.