Літають над Кримом: Кабмін підтримав введення санкцій проти російських авіакомпаній

Кабмін 27 січня підтримав рішення накласти санкції на 13 російських авіакомпаній. Зокрема, щодо тих, які літають над окупованим Кримом.
Джерело: 24 канал
Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду.
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Уряд запропонував РНБО протягом місяця розглянути застосування трирічних санкцій до авіакомпаній Росії, які літають над окупованим Кримом.
Санкції передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень в Україні.
Крім того, санкції хочуть накласти на авіакомпанію Cham Wings Airlines (Дамаск). Хоча її вже внесли до санкційних списків щодо блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведенню капіталів.Зверніть увагу! Україна закрила повітряний простір над Кримом у 2014 році, коли півострів окупувала Росія. Відповідно до рішення Міжнародної організації цивільної авіації, авіапростір віднесли до зони конфлікту.