Літають над Кримом: Кабмін підтримав введення санкцій проти російських авіакомпаній

Кабмін 27 січня підтримав рішення накласти санкції на 13 російських авіакомпаній. Зокрема, щодо тих, які літають над окупованим Кримом.

Джерело: 24 канал

Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду.

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Що передбачають санкції

Уряд запропонував РНБО протягом місяця розглянути застосування трирічних санкцій до авіакомпаній Росії, які літають над окупованим Кримом.

Санкції передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень в Україні.

Проти кого хочуть застосувати санкції

Вологодське авіаційне підприємство (село Дорожне); Красавіа (Красноярськ); Коміавіатранс (Сиктивкар); Авіакомпанія Азимут (Ростов-на-Дону); Авіакомпанія Іраеро (Іркутськ); Авіасервіс (село Столбище, Татарстан); Авіакомпанія Тулпар Ейр (н.п. Аеропорт, Татарстан); Аеролімузин (с. Дубровки); Державна авіакомпанія 223 льотний загін Міноборони РФ (Щолково); Авіакомпанія Перемога (Москва); Авіаційні технології інвестиції сервіс (Химки); Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації (Москва); Авіакомпанія Симаргл (Нальчик).

Крім того, санкції хочуть накласти на авіакомпанію Cham Wings Airlines (Дамаск). Хоча її вже внесли до санкційних списків щодо блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведенню капіталів.

Україна закрила повітряний простір над Кримом у 2014 році, коли півострів окупувала Росія. Відповідно до рішення Міжнародної організації цивільної авіації, авіапростір віднесли до зони конфлікту.