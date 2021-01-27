Літають над Кримом: Кабмін підтримав введення санкцій проти російських авіакомпаній
Кабмін 27 січня підтримав рішення накласти санкції на 13 російських авіакомпаній. Зокрема, щодо тих, які літають над окупованим Кримом.
Джерело: 24 канал
Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду.
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Що передбачають санкції
Уряд запропонував РНБО протягом місяця розглянути застосування трирічних санкцій до авіакомпаній Росії, які літають над окупованим Кримом.
Санкції передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень в Україні.
Проти кого хочуть застосувати санкції
- Вологодське авіаційне підприємство (село Дорожне);
- Красавіа (Красноярськ);
- Коміавіатранс (Сиктивкар);
- Авіакомпанія Азимут (Ростов-на-Дону);
- Авіакомпанія Іраеро (Іркутськ);
- Авіасервіс (село Столбище, Татарстан);
- Авіакомпанія Тулпар Ейр (н.п. Аеропорт, Татарстан);
- Аеролімузин (с. Дубровки);
- Державна авіакомпанія 223 льотний загін Міноборони РФ (Щолково);
- Авіакомпанія Перемога (Москва);
- Авіаційні технології інвестиції сервіс (Химки);
- Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації (Москва);
- Авіакомпанія Симаргл (Нальчик).
Крім того, санкції хочуть накласти на авіакомпанію Cham Wings Airlines (Дамаск). Хоча її вже внесли до санкційних списків щодо блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведенню капіталів.
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