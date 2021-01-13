Кабінет міністрів вніс зміни у проходження військової служби в Збройних Силах України. Відповідний указ уряду надав президент Володимир Зеленський.

Нововедення покликані наблизити ЗСУ до стандартів НАТО. Рішення було ухвалено під час пленарного засідання Кабміну 13 січня, повідомляє 24 канал.

Читайте також У Збройних силах України понад 800 хворих на коронавірус

Документом пропонується:

запровадити порядок призупинення та продовження військової служби військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували із ЗСУ або добровільно здалися в полон;

удосконалити порядок присвоєння військових звань під час проходження військової служби у запасі;

внести зміни у повноваження осіб на право присвоєння військових звань і звільнення з військової служби.

Зверніть увагу! Положення про проходження українцями військової служби у Збройних Силах України (затверджено Указом президента від 10 грудня 2008 року №1153) потребує вдосконалення з урахуванням трансформації та впровадження у ЗСУ євроатлантичних стандартів.

Окрім цього, Кабмін надав Адміністрації Держспецзв'язку повноваження для перевірки заходів, які забезпечуватимуть захист інформаційно-телекомунікаційних систем, де обробляється інформація НАТО з обмеженим доступом.