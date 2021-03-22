Кабмін вимагає реакції силовиків на погром біля Офісу Президента

Джерело:Кабмін
У Кабміні відреагували на погром біля Офісу Президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка. Урядовці назвали дії активістів неприпустимими й закликали силовиків провести розслідування.
У спільній заяві міністри наголосили, що Конституція гарантує право громадян на мирне зібрання та демонстрації, адже це – один зі стовпів сучасної представницької демократії.
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Водночас урядовці підкреслили, що рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту.
Неправомірні дії, які 20 березня відбулися під ОП, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції,
– мовиться у заяві.
Крім цього, уряд закликав українців утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб.
"Очікуємо від МВС та СБУ розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", – додали у Кабміні.