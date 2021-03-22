У Кабміні відреагували на погром біля Офісу Президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка. Урядовці назвали дії активістів неприпустимими й закликали силовиків провести розслідування.

У спільній заяві міністри наголосили, що Конституція гарантує право громадян на мирне зібрання та демонстрації, адже це – один зі стовпів сучасної представницької демократії.

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Водночас урядовці підкреслили, що рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту.

Неправомірні дії, які 20 березня відбулися під ОП, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції,

– мовиться у заяві.

Крім цього, уряд закликав українців утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб.

"Очікуємо від МВС та СБУ розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", – додали у Кабміні.

Погроми під Офісом Президента: що відомо

20 березня у день народження Стерненка на Банкову прийшли мітингувальники. Вони вимагали звільнити активіста.

У будівлю кидали фаєри та розбили шибки. Офіс Президента розмалювали балончиками та облили фарбою.

У Зеленського оцінили пошкодження будівлі. Там, зокрема, заявили, що завдано збитків на близько 2 мільйони гривень.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що ескалація подій на протесті за Стерненка була політичною провокацією.

Київський міський голова Віталій Кличко написав у фейсбуці, що протестувальники показали Україну не надто європейською.

Один з організаторів протесту – Сергій Філімонов – пояснив, що трощити вікна у будівлі та запускати димові шашки не планували.

Владислава Гранецького-Стафійчука, який бив вікна в Офісі Президента, затримали. Йому висунули звинувачення у хуліганстві.

Зверніть увагу! Стерненка засудили до понад 7 років в'язниці за начебто викрадення депутата Щербіча. Активіст своєї вини не визнає та вважає справу політично вмотивованою.