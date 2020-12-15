Кабінет міністрів 14 грудня ухвалив розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2020 рік". Згідно з документом, на 180 мільйонів гривень збільшили видатки на потреби чорнобильців.

Збільшення видатків дозволить забезпечити щомісячну грошову компенсацію для чорнобильців. Про це мовиться у повідомленні Урядового порталу.

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На що спрямують гроші:

На компенсації вартості продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій I та II.

На компенсації батькам потерпілих дітей за період відсутності харчування в навчальних закладах.

На компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю.

На допомогу на оздоровлення та у разі звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Після рішення Кабміну гроші найближчим часом перекажуть в області – для освоєння.

Скільки було ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Зазначимо, що 14 грудня в Україні вшановували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме у цей день завершилось будівництво захисного саркофагу над четвертим енергоблоком.



За приблизними підрахунками, до ліквідаторів можна зарахувати 600 тисяч осіб. 31 людина загинула безпосередньо після аварії на ЧАЕС. 60 тисяч померли згодом – від недуг, спричинених радіацією. Ще 125 тисяч залишились інвалідами.

Дивіться відео про ліквідаторів наслідків катастрофи на ЧАЕС: