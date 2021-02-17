Кабмін сьогодні продовжить карантин і поверне кольорові зони

17 лютого 2021 , 09:02
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Джерело:

Кабінет Міністрів

Кабінет Міністрів на засіданні 17 лютого має намір продовжити карантин. Також уряд хоче повернутися до карантинних зон.

Це питання винесли на порядок денний засідання уряду 17 лютого. Захід розпочнеться о 13:00.

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Повернення до карантину та повернення до кольорових зон: що відомо

  • За словами представників Міністерства охорони здоров’я, Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу.
  • Тому планують запровадити адаптивний карантин.
  • А він власне передбачає поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону карантинні зони.
  • Постанова про повернення до адаптивного карантину набере чинності 22 лютого. Про це мовиться у проєкті документу.
  • Також планують продовжити карантин у країні до 30 квітня.

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