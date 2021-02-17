Кабмін сьогодні продовжить карантин і поверне кольорові зони
Кабінет Міністрів на засіданні 17 лютого має намір продовжити карантин. Також уряд хоче повернутися до карантинних зон.
Джерело:Кабінет Міністрів
Це питання винесли на порядок денний засідання уряду 17 лютого. Захід розпочнеться о 13:00.
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Повернення до карантину та повернення до кольорових зон: що відомо
- За словами представників Міністерства охорони здоров’я, Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу.
- Тому планують запровадити адаптивний карантин.
- А він власне передбачає поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону карантинні зони.
- Постанова про повернення до адаптивного карантину набере чинності 22 лютого. Про це мовиться у проєкті документу.
- Також планують продовжити карантин у країні до 30 квітня.
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