Кабмін розширив перелік адміністративних послуг, які надаватиме ЦНАП

Кабінет Міністрів України розширив перелік адміністративних послуг виконавчої влади, які надаватиме ЦНАП. Відповідне розпорядження підтримали 17 лютого 2021 року.

Зокрема, у Центр надання адміністративних послуг відтепер можна буде звертатися щодо призначення пільг на оплату комунальних послуг. Також українці зможуть там вирішувати питання щодо перерахунку пенсій, призначення соціальної допомоги особі, яка не працює, та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такі нововведення зроблять роботу ЦНАПів зручнішими для українців.

Це продовження нашої політики – "державні послуги мають бути зручними для громадян, а не для чиновників",

– наголосив Денис Шмигаль.

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ЦНАПи – державні установи, які надають різноманітні адміністративні послуги. Закон про створення таких центрів при міських радах прийняли у 2012 році. Кожен громадянин може отримати там необхідну інформацію щодо надання певної послуги, здати необхідний для цього пакет документів тощо.