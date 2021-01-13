Військовим ЗСУ та інвесторам спростили переїзд в Україну
Кабінет Міністрів розширив список тих, кому можуть надати дозвіл на імміграцію в Україну. Серед них військові Збройних сил України та інвестори.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 13 січня. Про це повідомив Олексій Гончаренко на своєму телеграм-каналі.
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Хто може отримати громадянство України
- Особи, які прослужили у Збройних Силах три і більше років тепер підпадають під квоту імміграції і можуть подаватися на отримання українського громадянства.
- Іноземці, які перерахують з закордонного рахунку не менше ніж 100 тисяч доларів на поточний рахунок підприємства, що створене цим іноземним інвестором в Україні, отримують можливість звернутися з клопотанням про надання дозволу на імміграцію в Україну.
Так, уряд розширює коло іноземних інвесторів, які матимуть право на отримання дозволу на імміграцію в Україну.
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