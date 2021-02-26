"Центренерго" отримало нового тимчасового керівника
Фонд держмайна призначив нового виконувача обов'язків "Центренерго". Ним став заслужений енергетик України Юрій Власенко.
Джерело:Фонд держмайна
Раніше кандидатуру Власенко погодив Кабінет Міністрів. Пріоритетом роботи нового тимчасового очільника компанії стане фінансове оздоровлення "Центренерго".
Важливо Чому масово зупинялися блоки на електростанціях України взимку: назвали головні причини
Крім того, Юрій Власенко має продовжити підготовку до приватизації "Центренерго". Зауважимо, що раніше виконуючим обов'язки гендиректора компанії був Олександр Корчинський.
Завдання Юрія Власенка на посаді
- Впровадження оновленої стратегії гуртових продажів електроенергії та оптимізація витрат.
- Оптимізація постачання вугільної продукції зі збільшенням частки постачання з шахт, які увійдуть до вертикально інтегрованого холдингу.
- Компанія віддаватиме пріоритет закупівлі вугілля тільки вітчизняного видобутку.
У нас є всі можливості, щоб зробити компанію, де мажоритарна частка належить державі, успішним ринковим гравцем енергетичної галузі України. Перед компанією стоїть багато викликів та ми готові усіма силами взятися за їх подолання,
– зазначив Власенко.
Хто такий Юрій Власенко
Це заслужений енергетик України, який має понад 15 років досвіду на керівних посадах підприємств енергетичного сектору та роботи у державних органах, зокрема у 2011 – 2014 роках як член НКРЕКП.
За трудові досягнення, Власенка нагородили орденом "За заслуги" III ступеня, а також званням "Заслужений енергетик України".
Поділитися новиною