Фонд держмайна призначив нового виконувача обов'язків "Центренерго". Ним став заслужений енергетик України Юрій Власенко.

Раніше кандидатуру Власенко погодив Кабінет Міністрів. Пріоритетом роботи нового тимчасового очільника компанії стане фінансове оздоровлення "Центренерго".

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Крім того, Юрій Власенко має продовжити підготовку до приватизації "Центренерго". Зауважимо, що раніше виконуючим обов'язки гендиректора компанії був Олександр Корчинський.

Завдання Юрія Власенка на посаді

Впровадження оновленої стратегії гуртових продажів електроенергії та оптимізація витрат.

електроенергії та оптимізація витрат. Оптимізація постачання вугільної продукції зі збільшенням частки постачання з шахт, які увійдуть до вертикально інтегрованого холдингу.

Компанія віддаватиме пріоритет закупівлі вугілля тільки вітчизняного видобутку.

У нас є всі можливості, щоб зробити компанію, де мажоритарна частка належить державі, успішним ринковим гравцем енергетичної галузі України. Перед компанією стоїть багато викликів та ми готові усіма силами взятися за їх подолання,

– зазначив Власенко.

Хто такий Юрій Власенко

Це заслужений енергетик України, який має понад 15 років досвіду на керівних посадах підприємств енергетичного сектору та роботи у державних органах, зокрема у 2011 – 2014 роках як член НКРЕКП.

За трудові досягнення, Власенка нагородили орденом "За заслуги" III ступеня, а також званням "Заслужений енергетик України".

Цікаво! Як пояснили у Фонді держмайна, наступний етап розвитку "Центренерго" – об'єднання з найбільш перспективними шахтами у єдиний холдинг з метою подальшої приватизації. Саме через це й довелося оновити керівництво.