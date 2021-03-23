Потрібен ПЛР-тест: уряд посилив правила в'їзду в Україну

Кабінет Міністрів 22 березня посилив правила в'їзду в Україну для іноземців. Тепер у нашу державу впускатимуть людей лише при наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.

Відповідне рішення схвалили 22 березня під час позачергового засідання уряду. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, постанова набрала чинності у той же день.

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Нові правила в'їзду для іноземців

Були внесені зміни, що стосуються перетину кордону. Незважаючи на те, з якої країни прибув громадянин, всі повинні будуть надати довідку про проведення тестування методом ПЛР не пізніше ніж за 72 години,

– сказав Степанов.

Крім того, іноземці повинні мати поліс страхування.

За словами Степанова, такі обмеження діють у всіх країнах Європи, а Україна не є винятком.

В'їзд для українців

Українці, які повертаються додому з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів незалежно від того, в якій зоні є країна, звідки вони в'їжджають.

Від самоізоляції звільняються українці, які мають негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

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