Кабмін встановить граничну ціну на газ 18 січня: якою вона буде
Кабінет Міністрів на засіданні у понеділок, 18 січня, планує встановити граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Рішення уряду тимчасове – воно діятиме до кінця карантину, або до 31 березня.
Уряд знизить ціну на газ
Про відповідні плани Кабміну повідомила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко, інформує "РБК-Україна".
Цікаво Протести проти цін на газ: чи були підстави для підвищення тарифів
Має бути прийнята постанова, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлена гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 гривні,
– сказала Свириденко.
Вона зазначила, що таке рішення схвалили після аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування пільгових цін для населення маржа постачальників зросла з 5% до 46%.
Інформацію про дату голосування за зниження цін підтвердив також прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, він додав, що у парламенті мають схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 гривні за 1 метр кубічний.
Тарифи на газ в Україні: головне
- З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли ціни на газ для населення.
- Через це у низці міст відбулися протести. Люди вимагали від влади залишити старі тарифи.
- Президент Володимир Зеленський збирав енергетичну нараду. На ній він доручив Кабміну терміново вирішити проблему з тарифами.
- Чиновники домовилися зменшити тарифи. Зокрема, кубометр газу має коштувати 6,99 гривні, розподіл газу – 1,79 гривні.
- Зауважимо, такі ціни діятимуть лише під час карантину.
Поділитися новиною