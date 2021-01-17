Кабінет Міністрів на засіданні у понеділок, 18 січня, планує встановити граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Рішення уряду тимчасове – воно діятиме до кінця карантину, або до 31 березня.

Уряд знизить ціну на газ

Про відповідні плани Кабміну повідомила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко, інформує "РБК-Україна".

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Має бути прийнята постанова, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлена ​​гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 гривні,

– сказала Свириденко.

Вона зазначила, що таке рішення схвалили після аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування пільгових цін для населення маржа постачальників зросла з 5% до 46%.

Інформацію про дату голосування за зниження цін підтвердив також прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, він додав, що у парламенті мають схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 гривні за 1 метр кубічний.

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