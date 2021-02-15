"Особисте рішення Зеленського": уряд зробив крок до звільнення Ситника

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Відповідне голосування уряд провів 15 лютого.

За словами антикорупційного активіста Шабуніна, правку про звільнення Ситника додали до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ. Відбулося це за усної пропозиції одного з міністрів.

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Шабунін наголосив, що звільнити Ситника буцімто вирішив президент Володимир Зеленський.

За нашою інформацією, звільнення Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19,

– заявив Шабунін.

Він назвав це "дивною реакцією президента на виконання НАБУ прямої норми, яка зобов'язує Бюро реєструвати провадження після отримання заяви про злочин".

"Я не дуже розумію, чим або ким керується Зеленський. Хоче повісити на Ситника провал вакцинації? Правда вірить, що це директора НАБУ відповідальність?" – наголосив Шабунін.

Антикорупційний активіст підкреслив, що провадження зареєстрували лише кілька днів тому і не встигли провести жодної слідчої дії.

Схвалення такого законопроєкту, на думку Шабуніна, призведе до втрати довіри міжнародних партнерів до України.

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