Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Стратегії воєнної безпеки України, який покликаний замінити Воєнну доктрину. Зокрема, цей документ визначає цілі, пріоритети та шляхи реалізації політики країни у сферах національної безпеки та оборони.

Документ розробили у Міністерстві оборони на основі Стратегії національної безпеки України, яку нещодавно затвердив Володимир Зеленський. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

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Стратегія воєнної безпеки також передбачає закріплення концепції всеохопної оборони. Для її реалізації залучатимуть не лише Збройні Сили України, а й усі складові сектору безпеки й оборони та громадянського суспільства.

Новий документ також враховує ризики воєнної загрози з боку Росії та дисбаланс воєнних потенціалів України та РФ,

– мовиться у повідомленні.

Водночас міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що всеохопна оборона передбачає застосування усіх форм і способів збройної боротьби з агресором. За його словами, також мовиться про асиметричні та інші дії для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права.

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У пресслужбі наголосили, що Стратегію воєнної безпеки введуть у дію указом президента після схвального рішення РНБО. Варто зауважити, що цей документ є основою для:

розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України;

програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони;

розвитку озброєння та військової техніки;

плану оборони України й планів застосування сил оборони.

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Через 3 місяці після схвалення Стратегії Міноборони має подати проєкт нового Стратегічного оборонного бюлетеня керівництву держави для розгляду та затвердження.