Кабмін переводить міністерства на "дистанційку" через локдаун у Києві
Уряд переводить міністерства та інші органи виконавчої влади на дистанційний режим роботи. Все через локдаун та червону зону карантину у Києві.
Джерело:фейсбук Олега Немчінова
Так, 22 березня на позачерговому засіданні Кабміну прийняли протокольне доручення.
До речі Київ в червоній зоні: як працюватиме транспорт
Відтак Міністерствам рекомендують перевести максимальну кількість працівників на дистанційний режим роботи.
А як працює Рада
Зауважимо, Верховна Рада теж скасувала пленарні засідання на час локдауну. 19 березня нардепи проголосували за зміну в календарному плані сесій. З 29 березня до 2 квітня політики працюватимуть у комітетах та групах.
Однак парламент таки може зібратись на позачергове засідання 25 березня через погром в Офісі Президента під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Локдаун у Києві
- Локдаун у столиці ввели з 20 березня. Він діятиме 3 тижні. Перед тим у Києві зафіксували стрімкий приріст нових хворих на коронавірус.
- Згодом Міністерство охорони здоров'я віднесло Київську область до червоної зони. Відтепер у регіоні закриті заклади розваг та ТРЦ, масові заходи заборонені, а заклади харчування можуть лише готувати іжу на виніс. Школи переходять на "дистанційку", але дитячі садочки працюють.
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