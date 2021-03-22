Уряд переводить міністерства та інші органи виконавчої влади на дистанційний режим роботи. Все через локдаун та червону зону карантину у Києві.

Так, 22 березня на позачерговому засіданні Кабміну прийняли протокольне доручення.

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Відтак Міністерствам рекомендують перевести максимальну кількість працівників на дистанційний режим роботи.

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Зауважимо, Верховна Рада теж скасувала пленарні засідання на час локдауну. 19 березня нардепи проголосували за зміну в календарному плані сесій. З 29 березня до 2 квітня політики працюватимуть у комітетах та групах.

Однак парламент таки може зібратись на позачергове засідання 25 березня через погром в Офісі Президента під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Локдаун у Києві