Кабмін офіційно запровадив в Україні нові карантинні заходи

В Україні з 24 лютого почне діяти адаптивний карантин, тобто відновлять поділ на зони. Крім того, загалом карантинні обмеження продовжили до 30 квітня.

Про це мовиться у постанові уряду від 17 лютого. Документ оприлюднили на сайті Кабінету Міністрів України.

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Поточний карантин в Україні: деталі

24 лютого вся територія України потрапить до жовтої зони карантину.

Надалі залежно від ситуації з коронавірусом у регіонах запроваджуватимуть зелену, помаранчеву та червону зону карантину.

Щоправда, поділ на зони діятиме загалом по країні або на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як було раніше.

Що дозволять

Проведення матчів професійних спортивних клубів із глядачами за умови заповненості споруд чи приміщень на не більш як на 50%. Водночас учасники змагань повинні дотримуватися відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Такі заходи почнуть діяти з 18 лютого.

Роботу закладів громадського харчування у жовті" зоні карантину з 7:00 до 24:00. Раніше кафе та ресторанів дозволяли працювати до 23 години. Також можна буде замовити доставку або на винос.

Відвідування закладів освіти групами у більше, ніж 20 осіб.

Відвідування кінотеатрів та інших закладів культури – з наповненістю залів до 50% місць.

Роботу готелів та санаторно-курортних закладів.

Що заборонять

Проводити масові заходи, якщо більше ніж 1 людина на 4 квадратних метрах.

Роботу закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів.

Планові госпіталізації в лікарнях.

Роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури – якщо більше ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів.

Відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку.

Перебувати у громадських будівлях слід лише у масках або респіраторах.

Каранти в Україні продовжили: які тепер будуть зміни – документ

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Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу