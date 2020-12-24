Уряд 23 грудня оголосив догану главі Державної інспекції містобудування Юрію Васильченку. У Кабміні стверджують, що Васильченко вчинив дисциплінарний проступок.

Догану оголосили через неналежне виконання обов'язків. Про це мовиться у розпорядженні Кабміну.

До теми Кабмін звільнив Юрія Васильченка з посади глави ДАБІ: подробиці

Що цьому передувало

У жовтні Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельникам дозволів щодо вводу об'єктів в експлуатацію.

До групи входили колишні й чинні чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. До слова, Васильченко раніше очолював ДАБІ.

У жовтні Кабмін відсторонив Васильченка від посади ДІМ. Однак згодом термін проведення дисциплінарного розгляду стосовно Васильченка продовжили до 14 грудня.