Кабмін оголосив догану главі Держінспекції містобудування Васильченку: за що
Уряд 23 грудня оголосив догану главі Державної інспекції містобудування Юрію Васильченку. У Кабміні стверджують, що Васильченко вчинив дисциплінарний проступок.
Догану оголосили через неналежне виконання обов'язків. Про це мовиться у розпорядженні Кабміну.
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Що цьому передувало
- У жовтні Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельникам дозволів щодо вводу об'єктів в експлуатацію.
- До групи входили колишні й чинні чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. До слова, Васильченко раніше очолював ДАБІ.
- У жовтні Кабмін відсторонив Васильченка від посади ДІМ. Однак згодом термін проведення дисциплінарного розгляду стосовно Васильченка продовжили до 14 грудня.
Хто такий Юрій Васильченко?Чиновник у 2006 – 2010 роках працював в "Укрбуді". Згодом прийшов на роботу в Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. З 2013 року працював у ДАБІ, деякий час очолював інспекцію. У 2020 році його призначили главою Держінспекції містобудування.
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